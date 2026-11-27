CIVITAVECCHIA – “Il coordinamento cittadino di Libertà è Democrazia desidera richiamare, con spirito costruttivo, l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla recente installazione del cartello di zona rimozione forzata 0-24 in corrispondenza della zona zebrata di via Nuova di San Liborio, direzione nord, di fronte al civico numero 10”. Lo fa sapere il coordinamento cittadino di Libertà è Democrazia.

“Pur comprendendo l’importanza di garantire l’ordine e la sicurezza della circolazione stradale – prosegue la nota -, il partito evidenzia le comprensibili difficoltà vissute dalle famiglie residenti nello stabile adiacente. Questi cittadini, infatti, si sono già trovati in passato a dover fare i conti con diverse sanzioni per aver sostato nell’unica area disponibile nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni, data la presenza di stalli regolari limitati nel numero rispetto alle reali esigenze dell’area.

Proprio per questo motivo, nei mesi scorsi il coordinatore locale di Libertà è Democrazia, Paolo Giardini, aveva avviato un confronto positivo con il delegato alla Polizia Locale, Viabilità e Parcheggi, Flavio Fustaino, riscontrando da parte sua attenzione e disponibilità ad approfondire la questione dei parcheggi per i residenti della zona. L’introduzione della rimozione forzata, senza che sia stata ancora individuata un’alternativa per la sosta, rischia tuttavia di creare ulteriore disagio alla cittadinanza”.

“Confidiamo nella sensibilità già dimostrata dal delegato Flavio Fustaino – dichiara Paolo Giardini – affinché si possa dare seguito concreto al percorso di ascolto avviato. Più che sull’inasprimento delle misure sanzionatorie, crediamo sia opportuno concentrarsi sull’individuazione di soluzioni pratiche e sostenibili per chi vive quotidianamente in quella via. Chiediamo quindi la sospensione temporanea della rimozione forzata e l’apertura rapida di un tavolo per ricavare nuovi stalli regolari a servizio delle famiglie residenti. Libertà è Democrazia rinnova la propria piena disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e con il delegato Fustaino per trovare un punto di equilibrio tra il rispetto delle regole e le necessità dei cittadini”.