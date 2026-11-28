CIVITAVECCHIA – Il porto di Civitavecchia potrebbe diventare un nuovo interlocutore di Leonardo per lo sviluppo di tecnologie, sicurezza e innovazione applicate all’economia del mare.

Un’apertura importante, emersa dall’intervento del presidente del gruppo, Francesco Macrì, durante la presentazione della Blue Med Academy Network, che va oltre il progetto formativo e guarda alle potenzialità dello scalo e alle possibili sinergie con il territorio.

La disponibilità manifestata da Leonardo dovrà ora tradursi in un confronto concreto. Per approfondire le opportunità di collaborazione è infatti previsto un nuovo incontro nei prossimi mesi con il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Raffaele Latrofa.

L’obiettivo è mettere in relazione le competenze tecnologiche di una delle principali realtà industriali italiane con quelle dell’ente portuale, contribuendo a migliorare i livelli di innovazione e sicurezza delle infrastrutture strategiche e favorendo la nascita di nuove filiere produttive. Le applicazioni potrebbero riguardare anche le prestazioni logistiche e organizzative dello scalo, oltre ai sistemi di protezione e controllo.

La proposta si inserisce in una visione più ampia di sviluppo industriale. Rivolgendosi alla vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, Macrì ha suggerito di estendere al comparto marittimo e portuale il modello di collaborazione già sperimentato nell’ambito del distretto regionale dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza. Un sistema nel quale coinvolgere, accanto alle imprese, università, centri di ricerca e infrastrutture strategiche, compreso un porto come quello di Civitavecchia, porta di accesso ai mercati internazionali.

“La nostra azienda ha anche una forte rilevanza sociale. Io cerco sempre di far comprendere ai giovani le tematiche che incrociano varie infrastrutture, tra cui questa strategica del porto di Civitavecchia”, ha dichiarato il presidente di Leonardo.

Macrì ha quindi richiamato il contesto geopolitico e la crescente competizione tecnologica tra sistemi industriali e Paesi. “Oggi la competizione si sta spostando sui primati tecnologici – ha osservato -, da qui passa la rinascita economica del nostro Paese che negli ultimi anni è cresciuto pochissimo e può tornare a crescere solo attraverso l’innovazione tecnologica”.

Un passaggio nel quale il presidente ha sottolineato anche il legame tra autonomia tecnologica, occupazione e sviluppo dei territori. “È il momento di fare sistema tra grandi aziende – ha aggiunto -, mondo della ricerca, della formazione, della scuola e dell’università, non è più il tempo di agire singolarmente. Se non si fa qualcosa di sistemico noi rischiamo di perdere questa opportunità”.

Alla vicepresidente Angelilli Macrì ha fornito anche alcuni dati relativi al comparto regionale dell’aerospazio, della difesa e della sicurezza: “Il Lazio genera nel settore che rappresento un indotto che ha generato 1,65 miliardi e occupa 60mila persone”.

Da qui la proposta di includere nel distretto anche gli enti portuali, valorizzandone il ruolo di collegamento tra le filiere produttive e i mercati internazionali.

Il ragionamento si lega direttamente alla Blue Med Academy Network, iniziativa che Leonardo considera strategica per accompagnare i cambiamenti del mercato del lavoro. La rivoluzione digitale e l’intelligenza artificiale stanno infatti trasformando rapidamente le professionalità richieste dalle imprese, rendendo necessario investire nella formazione iniziale e continua e costruire un collegamento stabile tra sistema produttivo, scuole, università e ricerca.

La disponibilità del gruppo si affianca alle ambizioni espresse da Latrofa, che ha indicato nella presenza di Leonardo e Fincantieri un’opportunità da sviluppare anche oltre il sostegno al nuovo hub formativo. L’obiettivo è favorire un coinvolgimento più diretto delle grandi eccellenze industriali italiane nella realtà portuale cittadina.

La Blue Med Academy Network potrebbe quindi rappresentare il primo passo di una collaborazione più ampia, capace di avvicinare il porto alla ricerca e all’industria tecnologica. Una prospettiva che, se concretizzata, potrebbe tradursi in nuove opportunità per lo scalo e per il territorio, anche sul fronte della formazione, delle professionalità e dell’occupazione.