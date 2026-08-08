I gialloblù chiudono il ritiro estivo il 14 agosto e rientrano nel capoluogo. Il calendario dei test: Ilva Maddalena, Belvedere Grosseto e la sfida più impegnativa contro l’Ancona. Il 23 agosto la prima gara ufficiale al Rocchi

Viterbo – Il pallone torna a rotolare, e stavolta lo fa in un campionato all’altezza della piazza. Dopo le stagioni trascorse tra i dilettanti, la Viterbese si prepara a ripartire dalla Serie D, il massimo torneo dilettantistico nazionale, quello che nell’immaginario dei tifosi rappresenta il primo, vero gradino verso il calcio che conta. E la stagione, per i gialloblù, comincia dal ritiro di Chianciano Terme.

Tre test in cinque giorni

Il programma delle amichevoli precampionato prevede tre appuntamenti ravvicinati, tutti fissati per le 17.30.

Si comincia domenica 9 agosto a Montepulciano contro l’Ilva Maddalena, formazione dell’Eccellenza sarda. Il secondo test è in calendario mercoledì 12 agosto a Chianciano Terme contro il Belvedere Grosseto, che milita in Eccellenza toscana. L’esame più probante arriva però giovedì 13 agosto, sempre a Chianciano, contro l’Ancona: una squadra di Serie D, dunque il primo confronto con avversari dello stesso livello del campionato che attende i gialloblù.

Va precisato che, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte della società, il quadro è ricostruito sulla base delle note diffuse dai club avversari: date, orari e sedi potrebbero quindi subire variazioni.

Rientro a Viterbo il 14 agosto

Il giorno successivo all’ultimo test, il 14 agosto, i leoni chiuderanno il ritiro estivo e faranno ritorno a Viterbo, dove proseguirà la preparazione in vista dell’esordio ufficiale.

Appuntamento fissato per domenica 23 agosto, quando la Viterbese affronterà l’Anzio nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, in programma alle 16. Sarà la prima gara ufficiale della nuova stagione e, per il pubblico del capoluogo, la prima occasione per misurare dal vivo la squadra costruita in queste settimane. Chi passa il turno tornerà in campo il 30 agosto per il primo turno, mentre il campionato prenderà il via il 6 settembre.

Un dettaglio non secondario: Viterbese e Anzio condividono anche il girone G, il raggruppamento che mette insieme squadre laziali, sarde, campane e una molisana. Le due formazioni, dunque, si ritroveranno di fronte anche in campionato.

Un’estate di ricostruzione

L’avvicinamento alla stagione è stato scandito dal lavoro di costruzione dell’organico, portato avanti sotto traccia in attesa dei passaggi formali che hanno reso possibile l’iscrizione. La squadra lavora agli ordini di mister Bussone, che ha guidato il gruppo fin dai primi giorni di Chianciano.

Ora, con il rientro nel capoluogo e con la prima palla ufficiale a distanza di pochi giorni, comincia la parte del percorso che si gioca sul campo. E per una piazza che ha atteso a lungo un torneo di questo livello, il calendario di agosto è già un antipasto della stagione.