Cittadini divisi per il 4 dicembre tra chi è a favore e chi contro all’apertura del più celebre fast food del mondo

NEPI – È tutto pronto a Nepi per l’arrivo di McDonald’s. Ad annunciare ufficialmente il taglio del nastro del nuovo punto ristoro — che sorgerà in prossimità della zona artigianale — è stato il sindaco Franco Vita, indicando la data del 4 dicembre alle ore 10 per l’apertura al pubblico e facendo al contempo il punto su trasporti scolastici ed edilizia sportiva.

Nel presentare l’imminente inaugurazione, il primo cittadino ha voluto innanzitutto sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sull’iter autorizzativo: «Assicuro che sono state esperite, con esito positivo, tutte le formalità burocratiche previste dalla legge». Vita non ha inoltre nascosto come lo sbarco del colosso della ristorazione abbia acceso il confronto in paese, rivendicando però la scelta dell’amministrazione in chiave di sviluppo economico: «Con riferimento all’apertura di questa nuova iniziativa commerciale sono stati espressi giudizi discordanti tra la popolazione, con prevalenza di quelli positivi. Noi riteniamo che la presenza di più offerte commerciali sia importante per creare un polo commerciale di maggiore attrazione nell’interesse di tutti».